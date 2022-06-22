Названо условие для жесткого ответа на ограничение Литвой транзита в Калининград

Сенатор Косачев пообещал Литве жесткий ответ, если та не изменит позицию по Калининграду

Если Литва продолжит вести свою политику в прежнем ключе, с российской стороны должна последовать предельно жесткая реакция, убежден вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что, с его точки зрения, методы ответного воздействия должны носить экономический характер.

18 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. По предварительным оценкам, это от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

Ответ Литве

С моей точки зрения, реакция должна быть экономической. Если Литва на этой позиции останется, она должна пострадать. Мы должны отсечь любые сюжеты, связанные с теми вариантами транзита через территорию Литвы, которые позволяют ей на этом транзите зарабатывать экономически Константин Косачев вице-спикер Совфеда

Калининград же, по его словам, экономически не пострадает, так как обеспечен всем необходимым через морской и авиационный маршруты. «Нет ни малейшего сомнения, что мы Калининград защитим во всех его интересах. Но Литва, если она, во-первых, что-то сделает самостоятельно и, во-вторых, если она не сможет в Евросоюзе отстоять свои интересы, эти интересы должна утратить. Она в этих интересах должна пострадать», — добавил Косачев.

Позиция Литвы остается неизменной

22 июня депутат литовского сейма Матас Малдейкис анонсировал новые ограничения на транзит товаров в Калининград. По его словам, 10 июля в силу вступит запрет на транзит цемента, алкоголя и других продуктов, 10 августа — на уголь и другое твердое ископаемое топливо, а 5 декабря и в феврале 2023 года — на нефть и продукты ее переработки.

В российском МИДе предупредили, что ответные меры на запрет транзита через Литву в Калининградскую область будут лежать в практической, а не в дипломатической плоскости. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, дальнейшие меры против Вильнюса сейчас прорабатываются сразу несколькими российскими ведомствами.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова к отключению от электроснабжения со стороны России в отместку за транзитные ограничения для Калининграда, но никакой военной конфронтации не ожидается, заявил Reuters президент Литвы.