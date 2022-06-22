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В Литве анонсировали новые ограничения на транзит товаров в Калининград

Депутат сейма Литвы Малдейкис заявил о новых ограничениях на транзит товаров в Калининград

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В Литве анонсировали новые санкционные ограничения на транзит ряда товаров из России в Калининградскую область через территорию республики. Об этом сообщил депутат литовского сейма Матас Малдейкис, передает РИА Новости.

По его словам, 10 июля в силу вступит запрет на транзит цемента, алкоголя и других продуктов,10 августа — на уголь и другое твердое ископаемое топливо, а 5 декабря и в феврале 2023 года — на нефть и продукты ее переработки.

Малдейкис также отметил, что на сегодняшний день весь санкционный пакет Европейского союза (ЕС) охватывает около половины товаров, доставляемых в Калининград железнодорожным транзитом через Литву.

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18 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. В список вошли, в частности, продукция из чугуна и стали, топливо для реактивных двигателей, товары для авиационной и космической промышленности, а также косметика и парфюмерия.

В ответ на это в МИД России потребовали от Литвы возобновить грузовой транзит через территорию республики в Калининградскую область и пригрозили «защищать свои национальные интересы», если в Вильнюсе не прислушаются к требованиям Москвы.

Мировая история санкций
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Георгий Нестеров
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