Захарова описала российский ответ на ограничение Литвой транзита в Калининград

Мария Захарова заявила, что ответ на ограничение транзита в Калининград будет практическим

Россия даст практический, а не дипломатический ответ на решение литовских властей ограничить транзит российских грузов в Калининградскую область. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Описывая грядущие меры против Вильнюса, дипломат указала, что они прорабатываются сразу несколькими российскими ведомствами. МИД России уже потребовал и от представителей республики, и от руководства Евросоюза снять блокаду и не допускать подобных действий впредь.

«Если этого не будет сделано, то, конечно, и это было подчеркнуто на всех уровнях в Москве, ответные действия будут неизбежными», — пояснила Захарова.

18 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. В перечень вошли продукция из чугуна и стали, топливо для реактивных двигателей, товары для авиационной и космической промышленности, косметика и парфюмерия. Всего в нем 23 раздела на 66 страницах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая блокада является «нарушением всего и вся». Российские власти пообещали принять ответные меры.