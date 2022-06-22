Алиханов назвал целенаправленной политикой ограничение транзита в Калининград

Алиханов заявил, что блокада Калининграда была не ошибкой, а целенаправленной политикой

Действия Литвы, которая ограничила транзит ряда товаров железной дорогой из регионов России в Калининград, оказались не ошибкой, а целенаправленной политикой. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью ТАСС.

«Честно говоря, я надеялся, что они скажут: "Ошиблись, давайте уточним". Но нет. Во всяком случае, та риторика, которая видна в СМИ, говорит о том, что это целенаправленная политика», — заявил Алиханов.

Он назвал ограничение транзита грубым нарушением гуманитарных международных норм, подчеркнув, что Россия должна ввести ответные меры. Варианты ответа на блокаду Калининграда, по утверждению Алиханова, будут направлены в Кремль и кабмин в ближайшие дни.

По словам губернатора, в российском регионе четыре порта готовы принимать суда из регионов страны. Алиханов заявил, что блокада Калининграда не должна отразиться на людях или ее влияние должно быть минимальным.

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Как сообщил Алиханов, под санкции попадает большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев впоследствии анонсировал скорый ответ на блокаду Калининграда, отметив, что он будет чувствителен для жителей Литвы. В свою очередь Алиханов сообщил, что для переориентации санкционных грузов на морской транспорт потребуется несколько недель.