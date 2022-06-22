В Калининграде назвали сроки переориентации грузов на морской транспорт

Алиханов: потребуется несколько недель для переориентации грузов на морской транспорт

Властям Калининградской области потребуется несколько недель, чтобы переориентировать санкционные грузы на морской транспорт, такие сроки назвал губернатор Антон Алиханов в эфире «Соловьев Live».

«Это такая работа оперативная, мы ее сейчас ведем», — отметил он. Задержек с доставкой грузов в Калининград из-за переориентации на морской транспорт не будет, заверил Алиханов.

«Если считать дни простоя, которые периодически нам создавали литовцы как на белорусско-литовской границе, так и на российско-литовской границе, можно сказать, что здесь все идентично с точки зрения сроков, и никаких задержек не будет», — объяснил губернатор. Он добавил, что Калининград сохраняет «хорошие и плотные» отношения с поляками и литовцами, несмотря на их «воинственный» настрой.

Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза. Всего в списке запрещенных для транзита через Литву товаров — 23 раздела на 66 страницах. В перечень, например, попала продукция из чугуна и стали, топливо для реактивных двигателей, товары для авиационной и космической промышленности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что блокада со стороны Литвы является «нарушением всего и вся». Правительство пообещало принять ответные меры.