Зеленский заявил о планах применить западное оружие на луганском направлении

Зеленский заявил, что западное оружие даст возможность атаковать на луганском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ускоренные поставки западного вооружения дадут Киеву возможность атаковать на луганском направлении. О планах на иностранное оружие он рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезом. Об этом сообщает ТАСС.

«Сказать сегодня точно, что Лисичанск находится под контролем [России], мы не можем, идут бои в окрестностях Лисичанска. И наша задача — иметь огневое преимущество», — добавил украинский лидер. По его словам, Вооруженные силы страны (ВСУ) делают все что могут.

При этом Зеленский отметил, что в Лисичанске «действительно самая сложная ситуация, самая опасная». Он признал, что у Украины «там преимущества нет».

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль всей территории Луганской народной республики.

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