Эксперт Леонков заявил о бешенстве Зеленского из-за отступления ВСУ из Северодонецка

Бойцы Вооруженных силы Украины (ВСУ) могли бы долго сопротивляться российским военным с имеющимся у них боекомплектом на заводе «Азот» в Северодонецке. Однако мастерство ВС РФ оказалось выше, чем рассчитывало командование Украины в лице президента Владимира Зеленского. Об этом заявил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с Украина.ру.

По словам Леонкова, Зеленский всегда был против того, чтобы войска отступали, и после потери Северодонецка стал задавать неприятные вопросы главкому ВСУ Валерию Залужному.

«Почему отступили? Почему не смогли? Да потому что не смогли устоять перед натиском нашей союзной армии. Никаких других аргументов не существует», — сказал Леонков.

Эксперт подчеркнул, что любая операция по взятию под контроль населенного пункта сопряжена с максимальным сохранением жизни военнослужащих и сохранением жизни гражданских лиц.

Ранее министр обороны и генерал российской армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Шойгу подчеркнул, что российские военные совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР смогли взять под контроль Лисичанск и близлежащие города и села, в числе которых есть Белогоровка, Малорязанцево и Белая Гора. Уточняется также, что общая площадь освобожденных за минувшие сутки территорий Украины составила 182 квадратных километра.