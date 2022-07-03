Ситуацию с автозапчастями в России оценили

Автоэксперт Кисенков предрек обострение дефицита запчастей осенью

Дефицит автозапчастей только нарастает, и острее всего россияне почувствуют его осенью, предположил автоэксперт Василий Кисенков. Ситуацию на автомобильном рынке он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, самый лютый дефицит мы почувствуем осенью, потому что запчастей не хватает. Их нужно все больше и больше, и это нарастает как снежный ком, то есть не отремонтировали еще старые машины, а уже нужны запчасти на новые машины. Больше людей будет охотиться за теми или иными запчастями, к тому же недобросовестные производители начнут играть на ценах», — считает Кисенков.

Сейчас в дефиците оказались, по сути, все запчасти на иностранные автомобили, заметил автоэксперт. По его словам, крупные автосервисы начали ввозить из Европы битые автомобили под разбор.

Параллельный импорт, по мнению Кисенкова, в ближайшее время вряд ли кардинально изменит ситуацию. «Емкость российского рынка огромная — в России очень много дорогих иностранных автомобилей, а ввоз запчастей сейчас для России фактически закрыт. Те объемы, которые сейчас с помощью параллельного импорта выдернут, не сравнимы с теми требованиями рынка, которые на сегодняшний день есть. Условно, месячная потребность — миллион тормозных колодок, а по факту привозится 10-15 процентов от этого объема», — рассказал он.

Ранее специалисты аналитического агентства JD Power обратили внимание на снижение качества выпущенных на рынок в 2022 году автомобилей. По их данным, на каждые 100 электромобилей приходится в среднем 240 поломок.

