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Качество автомобилей снизилось

JD Power: на каждые 100 электромобилей приходится в среднем 240 поломок

Фото: Felix Ordonez / Reuters

Специалисты аналитического агентства JD Power обратили внимание на снижение качества выпущенных на рынок в 2022 году автомобилей. Об этом сообщает издание The Verge.

Отчет был собран на основе отзывов 84 тысяч проверенных автовладельцев, зарегистрированных в период с ноября 2021 года по февраль 2022 года. Были предоставлены данные 33 марок и 189 моделей автомобилей. Средний показатель проблем и поломок на глобальном рынке составил 180 случаев на 100 машин — специалисты подчеркнули, что качество автомобилей заметно снизилось. Лидерами рейтинга оказались Buick и Dodge — 139 и 143 проблемы соответственно.

Производители электрокаров оказались на последних местах рейтинга. Так, в случае с Tesla данный показатель составил 226 поломок, Polestar — 328 поломок. В среднем на каждые 100 электромобилей приходится 240 случаев, когда автовладельцы сталкивались с проблемами или были вынуждены обращаться в сервисную службу. Однако ситуация улучшается — в 2021 году на 100 электрокаров приходилась 251 поломка.

Специалисты отметили, что в 6 из 10 случаев проблемы были связаны с программным обеспечением. «Автопроизводители продолжают выпускать машины, которые становятся все более технологически сложными, в эпоху, когда наблюдается нехватка критически важных компонентов для их обслуживания», — отметил представитель JD Power Дэвид Амодео.

В начале июня американские регуляторы начали расследовать случаи ложного срабатывания тормозов на автомобилях Tesla. Национальное управление безопасностью движения на трассах США занималось расследованием случаев резкого торможения электрокаров Tesla в феврале.

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Андрей Ставицкий
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