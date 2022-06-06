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Автомобили Tesla начали тормозить без причины

The Guardian: в США расследуют случаи ложного срабатывания тормозов на автомобилях Tesla

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Американские регуляторы начали расследовать случаи ложного срабатывания тормозов на автомобилях Tesla. Об этом сообщает издание The Guardian.

Более 750 владельцев электрокаров пожаловались в Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) на то, что их машины начали тормозить без причины. По словам потребителей, обычно автомобиль набирает ход, но затем резко тормозит, видимо, реагируя на фантомные препятствия.

В пятницу, 3 июня, на сайте NHTSA появилась информация, что организация запросит у Tesla отзывы автовладельцев и все отчеты, связанные с ложным срабатыванием тормозов. В ведомстве заинтересовались, случались ли в результате резкого торможения ДТП, а также есть ли отчеты о пострадавших и причинении материального ущерба. Также в NHTSA запрашивают данные о том, работали в этом время системы автономного управления и функция круиз-контроля.

Представители организации потребовали от Tesla предоставить материалы не позднее 20 июня. Также в заявлении говорится, что компания может затребовать продление срока.

Национальное управление безопасностью движения на трассах США занималось расследованием случаев резкого торможения электрокаров Tesla в феврале. Тогда на проблемы с автомобилями пожаловались 354 владельца электрокаров.

Пользователи автомобилей Tesla рассказали об участившихся случаях ложного торможения во время езды на автопилоте в ноябре 2021 года. По словам автолюбителей, машины которых начали резко тормозить без причины, ситуация доставляет им дискомфорт.

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Андрей Ставицкий
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