Умер оперный певец Юрий Григорьев

Оперный певец, народный артист РСФСР Юрий Григорьев умер на 83-м году жизни

Оперный певец, народный артист РСФСР Юрий Григорьев скончался на 83-м году жизни. Причины смерти не раскрываются. Об этом сообщают «Известия».

Григорьев с 1968 по 1990 год был солистом, а с 1999 по 2001 год занимал пост художественного руководителя Большого театра России.

Юрий Григорьев за свою карьеры исполнял партии князя Игоря в опере «Князь Игорь», графа Альмавива в «Свадьбе Фигаро», а также Амонасро в «Аиде» и другие.

Ранее сообщалось, что после тяжелой болезни скончался народный артист России Сергей Сосновский, ему было 67 лет. Последними работами актера в театре стали Шейлок в «Венецианском купце», Сумароков в «В окопах Сталинграда» и Томас, старый слуга Мюнхгаузена в спектакле «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».