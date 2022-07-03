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Умер народный артист России Сергей Сосновский

МХТ имени Чехова: после болезни умер народный артист Сергей Сосновский, ему было 67 лет
Сергей Сосновский

Сергей Сосновский. Фото: Telegram-канал Mash

Народный артист России Сергей Сосновский после тяжелой болезни умер в воскресенье, 3 июля, ему было 67 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале МХТ имени Чехова, где работал артист.

Сосновский родился в 1955 году в Красноярском крае. В 1976 году он окончил Саратовское театральное училище имени И. А. Слонова, десять лет играл в местном ТЮЗе, затем перешел в Театр драмы, где сыграл десятки главных ролей. В 2004 году принял предложение Олега Табакова войти в труппу МХТ.

«Актер выразительный, весь на нерве, с крепкой школой психологического театра, какую в Москве уже не сыскать», — приводятся в сообщении театра слова критиков о первом появлении Сосновского на мхатовской сцене. К работе с актером стремились ведущие режиссеры страны, работавшие в МХТ, Юрий Бутусов, Кирилл Серебренников, Владимир Петров, Виктор Рыжаков, Константин Богомолов.

Последними работами актера в театре стали Шейлок в «Венецианском купце», Сумароков в «В окопах Сталинграда» и Томас, старый слуга Мюнхгаузена в спектакле «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».

О дате прощания с Сергеем Сосновским будет сообщено позднее.

Ранее сообщалось о смерти советско-эстонского актера, сценариста, художника-постановщика и режиссера театра и кино Рауля Таммета, ему было 73 года. В 1973 году он дебютировал как актер в военной драме «Огонь в ночи» режиссера Валдура Химбека. Он снялся в таких фильмах, как «Охота за браконьером» (1976), «Замкнутый круг» (1983), «Две пары и одиночество» (1984), «Под чужим именем» (1985).

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Марина Совина
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