Раскрыты личности погибших при обстреле Белгорода

Губернатор Гладков заявил о трех погибших гражданах Украины при обстреле Белгорода

При обстреле российского города Белгород погибли трое украинских граждан и один россиянин. Их личности раскрыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что на текущий момент известно о четырех погибших. «То есть правительство Украины убивает граждан Украины на территории России, и это абсолютный верх цинизма», — добавил Гладков.

По его словам, еще четыре человека, один из которых ребенок, получили ранения. Их жизни ничего не угрожает. «Будет необходимость — отправим в Москву. Договоренность об этом есть, но пока в этом необходимости нет», — заключил губернатор региона.

Ранее представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Киев совершил преднамеренный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов.

По его словам, удары наносились с 03:00 до 03:30 по московскому времени ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс».

