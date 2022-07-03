Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ВСУ ночью дважды обстреляли Мелитополь

Член ВГА Запорожской области Рогов: ВСУ дважды за ночь обстреляли Мелитополь

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за ночь обстреляли Мелитополь в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Уточняется, что первый обстрел произошел в 3:15 по московскому времени, второй — около 4:45 по московскому времени. По словам Рогова, удары были нанесены из реактивной системы залпового огня (РСЗО) большой дальности. Он отметил, что информация о повреждениях и пострадавших среди мирного населения уточняется.

По словам корреспондента РИА Новости, над микрорайоном Авиагородок поднимается облако черного дыма.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР) из американской РСЗО М142 HIMARS.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о сбитых под Курском украинских беспилотниках
Юрист назвал финансово выгодные для отпуска в 2023 году месяцы
В сети обсудили любимую игру советских мальчиков
Тайсон Фьюри бросил вызов Горе из «Игры престолов» и получил ответ
ЧП в Белгороде назвали прямым актом агрессии со стороны Украины
ВСУ ночью дважды обстреляли Мелитополь
Автомобиль с туристами упал в ущелье в Дагестане
Москвичей предупредили о превышающей норму температуре в июле
Американцы высмеяли Байдена за призыв к владельцам автозаправок
В граничащем с Россией регионом Финляндии захотели разместить базу НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.