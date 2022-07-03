ВСУ ночью дважды обстреляли Мелитополь

Член ВГА Запорожской области Рогов: ВСУ дважды за ночь обстреляли Мелитополь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за ночь обстреляли Мелитополь в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Уточняется, что первый обстрел произошел в 3:15 по московскому времени, второй — около 4:45 по московскому времени. По словам Рогова, удары были нанесены из реактивной системы залпового огня (РСЗО) большой дальности. Он отметил, что информация о повреждениях и пострадавших среди мирного населения уточняется.

По словам корреспондента РИА Новости, над микрорайоном Авиагородок поднимается облако черного дыма.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР) из американской РСЗО М142 HIMARS.