Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Описаны последствия обстрелов по Мелитополю

После обстрелов ВСУ в Мелитополе частично повреждены дома Авиагородка

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

После обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мелитополе оказались частично повреждены многоэтажные жилые дома Авиагородка и частные домовладения. Последствия описал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Балицкий добавил, что благодаря современной работе систем противовоздушной обороны (ПВО) жилые районы не пострадали, снаряды падали на территории аэродрома.

Пострадавших нет, уточнил Балицкий. Он отметил, что Мелитополь остается под надежной защитой.

«Все попытки военных формирований Украины разрушить нашу мирную жизнь будут отражены силой российской армии и ее оружия», — говорится в публикации.

Ранее 3 июля стало известно, что ВСУ дважды за ночь обстреляли Мелитополь. По данным члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, первый обстрел произошел в 03:15 по московскому времени, второй — около 04:45. Удары наносились из реактивной системы залпового огня большой дальности.

Здесь и сейчас


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Три человека погибли в Белгороде после обстрела со стороны Украины
Гладков пообещал помочь жителям Белгорода после обстрела
Описаны последствия обстрелов по Мелитополю
Раскрыты главные причины обращения москвичей к косметологу
Посетительница «Вкусно — и точка» пожаловалась на бургер с плесенью
Умер арестованный по подозрению в госизмене российский ученый
Чемпион UFC Адесанья в пятый раз защитил титул
В России ограничили переплату по новым ипотечным кредитам
Вокалистка группы «Воровайки» получила травму на концерте
Число жертв после обстрела в Белгороде увеличилось
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.