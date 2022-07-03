Описаны последствия обстрелов по Мелитополю

После обстрелов ВСУ в Мелитополе частично повреждены дома Авиагородка

После обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мелитополе оказались частично повреждены многоэтажные жилые дома Авиагородка и частные домовладения. Последствия описал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Балицкий добавил, что благодаря современной работе систем противовоздушной обороны (ПВО) жилые районы не пострадали, снаряды падали на территории аэродрома.

Пострадавших нет, уточнил Балицкий. Он отметил, что Мелитополь остается под надежной защитой.

«Все попытки военных формирований Украины разрушить нашу мирную жизнь будут отражены силой российской армии и ее оружия», — говорится в публикации.

Ранее 3 июля стало известно, что ВСУ дважды за ночь обстреляли Мелитополь. По данным члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, первый обстрел произошел в 03:15 по московскому времени, второй — около 04:45. Удары наносились из реактивной системы залпового огня большой дальности.

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