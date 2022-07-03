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В Белгороде отменили летний городской фестиваль после обстрела

В Белгороде после обстрела 3 июля отменили летний городской фестиваль «Белгородское лето»

Фото: Shutterstock

В Белгороде после взрыва отменили мероприятия городского фестиваля «Белгородское лето», запланированные на 3 июля. Об этом сообщил мэр Антон Иванов в своем Telegram-канале.

Иванов добавил, что власти продолжают поквартирный и подомовой обходы на месте произошедшего и фиксируют разрушения.

Мэр уточнил, что пострадавшим окажут необходимую помощь. Восстановительные работы планируется начать сегодня и выполнить их максимально оперативно.

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В ночь на 3 июля жители Белгорода услышали взрывы. В результате происшествия погибли минимум пять человек — изначально было известно о трех жертвах, однако позднее при разборе завалов обнаружили еще два тела. Еще четверо пострадали.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, предположительно, в городе могла сработать система противовоздушной обороны (ПВО), однако точные причины произошедшего пока устанавливаются. При этом в городе до 9 июля действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, а взрывы в городе происходили и ранее. Гладков также рассказывал о разрушениях в Белгороде из-за обстрелов со стороны Украины.

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Сергей Истомин
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