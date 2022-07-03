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Германия озвучила свою позицию по переговорам России и Украины

Президент ФРГ: страны Запада не должны принуждать Украину к переговорам с Россией
Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался против склонения Киева к переговорам с Россией. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом ZDF.

«Украина должна снова вернуть себе суверенитет, территориальную целостность и независимость. Мы должны помочь ей быть в таком положении, при котором будет о чем договариваться», — озвучил позицию страны глава ФРГ.

Он также добавил, что западные государства не должны принуждать Украину, ведь решение, когда пойти по пути мирных переговоров, остается за Киевом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что «рано или поздно здравый смысл на Западе возобладает» и переговоры по Украине будут продолжены.

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Елена Апазиди
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