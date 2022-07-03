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Российскую школьницу заподозрили в надругательстве над флагом

В Томской области завели уголовное дело на школьницу, которая сожгла российский флаг

Фото: Alexander Demianchuk / Reuters

Российскую школьницу из Томской области подозревают в надругательстве над государственным флагом России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Инцидент произошел в селе Октябрьское. По предварительной информации, девушка подожгла флаг на автобусной остановке.

Как сообщили в МВД, законного представителя несовершеннолетней привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 329 Уголовного Кодекса России («Надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ»). Прокуратура Томской области взяла данное дело на контроль.

Ранее россиянин заставил свою несовершеннолетнюю дочь сорвать наклейку в виде буквы Z с чужого автомобиля на стоянке. Из-за этого он попал под суд сразу по двум статьям УК РФ: «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Суд дал ему два года лишения свободы условно и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

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Марина Совина
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