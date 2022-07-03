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Тысячи человек попали в больницу после протестов в Узбекистане

В Нукусе тысячи протестующих против поправок в конституцию Узбекистана попали в больницу

Фото: Kun.uz / Reuters

Тысячи человек попали в больницу после протестов в столице Каракалпакстана Нукусе против поправок в конституцию Узбекистана, сообщил министр здравоохранения автономии Султанбек Зияев. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Daryo.

По его словам, тысячи раненых доставлены в медицинские учреждения, где проходят лечение. Число пострадавших он не уточнил. Глава ведомства отметил, что больницы в Нукусе переполнены пациентами.

1 июня массовые протесты прошли в Республике Каракалпакия из-за поправок в законы страны, которые могут лишить жителей возможности провести референдум о выходе из состава Узбекистана. После этого президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в столицу автономной республики Нукус и предложил не вносить в конституцию поправки, касающиеся суверенитета региона.

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Марина Совина
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