Отдыхающий в Хургаде россиянин рассказал о столкновении с акулой-людоедом

Отдыхающий в Хургаде россиянин столкнулся с акулой и обвинил спасателей в бездействии

Отдыхающий в египетской Хургаде россиянин сообщил «Ленте.ру» подробности нападения акулы-людоеда на туристку.

Мужчина по имени Денис рассказал, что за пять минут до нападения хищника на женщину он и еще двое отдыхавших столкнулись с той же акулой у пирса. После этого несколько туристов забрались на коралловые рифы и начали звать на помощь.

Однако пляжные спасатели потребовали от отдыхающих вплавь добраться до пирса. Более того, они проигнорировали крики об опасности и не закрыли купание.

О том, что акула напала на гражданку Австрии в Хургаде, сообщалось 1 июля. Рыба откусила женщине руку и ногу. Туристка была госпитализирована, позже она скончалась от полученных ран. В связи с произошедшим на три дня с пятницы были запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей.