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В одной из пятиэтажек в Белгороде из-за громких хлопков лопнули стекла

«Известия» показали последствия громких хлопков в Белгороде

Кадр: «Известия»

В результате громких хлопков в Белгороде в одной из пятиэтажек выбило стекла. Об этом сообщают «Известия».

Местная жительница рассказала изданию, что в момент инцидента она находилась на кухне. По ее словам, было несколько звуков, которые она сперва приняла за разрывы фейерверков.

Женщина утверждает, что окна в ее квартире уцелели, поскольку были приоткрыты, а у ее соседей лопнули стекла.

Ранее в сети появилось видео взрыва в Белгороде. До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в частном доме по улице Маяковского после ЧП начался пожар. В результате пострадали три человека, их доставили в больницу. Гладков также рассказал, что причиной хлопков, предположительно, стала работа систем противовоздушной обороны (ПВО).

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Марина Совина
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