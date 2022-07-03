Российские военные уничтожили два украинских Су-25

В Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили и уничтожили два украинских Су-25

Российские военные уничтожили два украинских самолета Су-25. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщается в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции на Украине.

В ведомстве рассказали, что российскими средствами ПВО были сбиты два самолета ВСУ вблизи сел Дибровное в Харьковской области и Квитнево в Николаевской области. Помимо этого, поражены десять беспилотных летательных аппаратов в районах Новое (Запорожская область), Волноваха и Донецка в ДНР, а также в небе над Дмитровкой, Изюмом и Березевкой (Харьковская область).

По данным Минобороны, также российские военные перехватили восемь снарядов РСЗО. В этом числе также есть четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Уточняется, что все они были сбиты в районе Стаханова в ЛНР. Еще четыре реактивных снаряда «Ураган» ликвидировали вблизи Попасной (на территории ЛНР), Донецка и Каменки, расположенной в Харьковской области.

Ранее, 1 июля, стало известно, что российские военные уничтожили украинский МиГ-29. Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, самолет поразили в районе села Явкино, расположенного в Николаевской области.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.