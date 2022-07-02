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Российские военные уничтожили украинский МиГ-29

В Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили самолет МиГ-29 Украины

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили украинский МиГ-29. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, российскими средствами ПВО был сбит МиГ-29, выполнявший боевые задачи сил ВСУ. Украинский самолет поразили в районе села Явкино, расположенном в Николаевской области.

Как отметил Конашенков, российские военные также ликвидировали 19 беспилотных летательных аппаратов Украины. Такие беспилотники были замечены и сбиты вблизи Воскресеновки, Глинского, Питомника, Жовтневое и Петровки (Харьковская область), Работино и Новоданиловки (Запорожской области), а также в районе Петровского, Попасной, Кременной в ЛНР и Снежного, Высокого, Ясиноватой, Макеевки и Комсомольского в ДНР. Помимо этого, полет беспилотника зафиксировали в небе над Донецком.

В сообщении ведомства также говорится, что были перехвачены еще четыре реактивных снаряда залпового огня (РСЗО). Конашенков отметил, что их заметили вблизи Ясиноватой и Минерального в ДНР, а также Чернобаевки в Херсонской области.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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