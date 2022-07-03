На Украине рассказали о росте военных расходов после начала спецоперации

Премьер Шмыгаль: военные расходы Украины выросли в 10 раз после начала спецоперации

Военные расходы Украины выросли в десять раз после начала спецоперации России — с 13 миллиардов гривен (около 440 миллионов долларов) до 130 миллиардов гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью украинскому изданию «Левый берег».

«Если у нас содержание армии было около 156 миллиардов гривен, это был бюджет Вооруженных сил Украины и украинской армии в год, то сегодня около 130 миллиардов — это ежемесячная сумма», — сказал он.

Премьер добавил, что в стране значительно выросли расходы на социальные выплаты, восстановление разрушенной инфраструктуры и перемещенных лиц. По его словам, власти также выплатили более 30 миллиардов гривен на поддержку бизнеса.

По словам Шмыгаля, бюджетные расходы Украины составляют 250 миллиардов гривен (8,45 миллиарда долларов), а поступления от налогов и таможенных пошлин составляют 70-100 миллиардов гривен (2,35-4 миллиарда долларов). Разница, которая составляет 4-5 миллиарда долларов, это ежемесячная потребность страны, объяснил он.

Украинский премьер добавил, что Киев договорился с Евросоюзом и США о финансовой поддержке на сумму почти 29 миллиардов долларов, из которых осталось получить около 20 миллиардов. Также есть грантовая и кредитная поддержка от МВФ, Всемирного банка, Международного банка реконструкции и развития.

Шмыгаль отметил, что этих денег хватает для выполнения социальных и гуманитарных обязательств, однако признал необходимость оптимизировать госрасходы. «Конечно, мы должны принимать меры к определенной оптимизации расходов, мы призываем бизнес возобновлять работу, максимально ответственно подходить к уплате налогов», — сказал он.

29 июня советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что 650 миллиардов долларов США составляют только прямые убытки страны из-за войны, и если к этой сумме добавить косвенный ущерб, она вырастет до триллиона долларов. Он уточнил, что сумма равна пяти годовым ВВП Украины.