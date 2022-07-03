Вокалистка группы «Воровайки» получила травму на концерте

Солистка группы «Воровайки» Быстрова разорвала медиальный мениск во время концертного тура

Вокалистка российской шансон-группы «Воровайки» Наталья Быстрова получила травму во время концерта. Об этом сообщает StarHit.

Певица почувствовала сильную боль на пути домой после гастрольного тура — она поняла, что ей трудно ходить. Артистка обратилась к врачу, сделала МРТ и подтвердила диагноз — разрыв медиального мениска, повреждение передней связки.

Концертный тур группы продолжается, и Быстрова будет выступать в любом случае. Предполагается, что она выйдет на сцену в лангетке.

В апреле сообщалось, что другая солистка «Вороваек» Светлана Ларионова была введена в медикаментозную кому после сильного отравления. Певице стало плохо после выступления на корпоративе в Костроме 14 апреля. Известно, что она поужинала в ресторане после выступления. По дороге в Москву состояние артистки ухудшилось, у нее поднялась температура, началась рвота и судороги.

В московской клинике Ларионовой поставили диагноз «острая интоксикация». В течение двух недель ее держали под капельницами, однако утром 29 апреля врачи приняли решение ввести женщину в медикаментозную кому.