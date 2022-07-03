Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Вокалистка группы «Воровайки» получила травму на концерте

Солистка группы «Воровайки» Быстрова разорвала медиальный мениск во время концертного тура

Фото: Shutterstock

Вокалистка российской шансон-группы «Воровайки» Наталья Быстрова получила травму во время концерта. Об этом сообщает StarHit.

Певица почувствовала сильную боль на пути домой после гастрольного тура — она поняла, что ей трудно ходить. Артистка обратилась к врачу, сделала МРТ и подтвердила диагноз — разрыв медиального мениска, повреждение передней связки.

Концертный тур группы продолжается, и Быстрова будет выступать в любом случае. Предполагается, что она выйдет на сцену в лангетке.

В апреле сообщалось, что другая солистка «Вороваек» Светлана Ларионова была введена в медикаментозную кому после сильного отравления. Певице стало плохо после выступления на корпоративе в Костроме 14 апреля. Известно, что она поужинала в ресторане после выступления. По дороге в Москву состояние артистки ухудшилось, у нее поднялась температура, началась рвота и судороги.

В московской клинике Ларионовой поставили диагноз «острая интоксикация». В течение двух недель ее держали под капельницами, однако утром 29 апреля врачи приняли решение ввести женщину в медикаментозную кому.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Три человека погибли в Белгороде после обстрела со стороны Украины
Задержанного хоккеиста сборной России вывезли в Североморск
Гладков пообещал помочь жителям Белгорода после обстрела
Описаны последствия обстрелов по Мелитополю
Раскрыты главные причины обращения москвичей к косметологу
Посетительница «Вкусно — и точка» пожаловалась на бургер с плесенью
Умер арестованный по подозрению в госизмене российский ученый
Чемпион UFC Адесанья в пятый раз защитил титул
В России ограничили переплату по новым ипотечным кредитам
Вокалистка группы «Воровайки» получила травму на концерте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.