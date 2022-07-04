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110-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

110-летняя Конни Уильямс из США назвала активный образ жизни и танцы причиной долголетия

Фото: Danie Franco / Unsplash

Долгожительница из США отпраздновала очередной юбилей и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает издание The Orange County Register.

Конни Дикен Уильямс из города Анахайм, штат Калифорния, отметила день рождения 26 июня в доме престарелых, где живет уже 20 лет. Поздравить 110-летнюю женщину приехали родственники, а администрация пансионата устроила для нее большой праздник. Кроме того, она получила особый подарок от Пожарного управления Анахайма: ее прокатили на пожарной машине с включенными мигалками.

Причиной своего долголетия Уильямс назвала активный образ жизни и любовь к танцам. «Я скорее станцую, чем буду есть», — заявила юбилярша. До 90 лет она старалась ежедневно проходить не меньше пяти километров. Сейчас она сократила расстояние и проходит около полутора километров, но тоже каждый день.

Кроме того, женщина рассказала, что много болела в детстве и очень тяжело перенесла испанку во время пандемии в 1918 году, но с тех пор была здорова. «У меня ничего не болит, и я не пью таблеток», — похвалилась Уильямс.

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В юности женщина работала горничной, а потом выучилась на бухгалтера. Позже она вместе с мужем открыла продуктовый магазин в Лос-Анджелесе и на протяжении 30 лет управляла пекарней при нем. После смерти супруга в 1960-х Уильямс снова вышла замуж, однако детей у нее так и не появилось.

В конце праздничной вечеринки долгожительница сказала, что это был лучший день рождения в ее жизни. «Я ничего не смогла бы без всех вас. Вы — мое благословение. Я прожила замечательную жизнь», — обратилась она к гостям, а потом сказала, что ждет всех на свой 115-й день рождения.

Ранее сообщалось, что 107-летняя жительница Канады назвала поспособствовавший ее долголетию продукт. Дороти Теннант считает, что прожила так долго благодаря рассольному сыру.

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Никита Савин
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