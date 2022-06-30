107-летняя долгожительница назвала поспособствовавший ее долголетию продукт

CJOH-DT: 107-летняя Дороти Теннант из Канады назвала сыр причиной своего долголетия

Готовящаяся отметить очередной день рождения 3 июля долгожительница из Канады назвала продукт, который способствовал ее долголетию. Об этом сообщает CJOH-DT.

Дороти Теннант родилась в 1914 году в городке Голборне, который теперь стал пригородом Оттавы. В те годы в канадской столице жили всего 100 тысяч человек, а с момента образования государства прошло меньше 50 лет.

Женщина провела всю жизнь в Оттаве, стала свидетельницей двух мировых войн, двух пандемий и наблюдала, как ее родной город превратился в мегаполис. На вопрос о причинах своего долголетия у Теннант нет точного ответа, но есть предположение. «Мне постоянно задают этот вопрос. Я понятия не имею. Мне кто-то сказал, что все дело в рассольном сыре. Мой муж был сыроделом, и я ела сыр постоянно», — рассказала 107-летняя канадка.

В доме престарелых, где сейчас проживает Теннант, для нее готовят вечеринку в честь дня рождения, однако возраст постоялицы поражает даже опытных сотрудников. «108 лет — это очень много, даже осмыслить сложно такой срок. Когда я сегодня узнала, что ее сыну 82, мне понадобилась пара секунд, чтобы переварить эту информацию», — рассказала организатор предстоящего праздника Жанель Салливан Делорм.

Сын долгожительницы приедет на день рождения матери в провинции Нью-Брансуик. Он собирается устроить для родительницы несколько поездок, целью одной из которых будет посещение казино. Теннант собирается попытать удачу на одноруких бандитах. «Поставлю четвертак и, может быть, выиграю доллар», — пошутила женщина.

Ранее сообщалось, что 108-летняя жительница США назвала причины своего долголетия. Беатрис Чиеко Муранака из Гонолулу считает, что прожила так долго потому, что много ходила пешком и ела фрукты.