108-летняя женщина назвала причины своего долголетия

Hawaii News Now: 108-летняя жительница Гавайев назвала ходьбу и фрукты причиной долголетия

Отметившая очередной день рождения 108-летняя жительница США раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Hawaii News Now.

Беатрис Чиеко Муранака из Гонолулу, штат Гавайи, отпраздновала знаменательную дату 14 июня. Женщина родилась в местности Вахайава, однако, когда ей было пять лет, семья перебралась в город. Муранака всю жизнь проработала няней и даже с мужем познакомилась, когда присматривала за детьми в семействе, куда ее будущий избранник доставлял продукты.

Причины своего долголетия женщина назвала 46-летней внучке, Эрин Фуруя. «Она всегда очень много ходила пешком и ела фрукты после каждого завтрака. Но любит и побаловать себя шоколадными конфетами, беконом и кофе», — рассказала родственница именинницы.

Фуруя также рассказала, что, пока был жив ее дедушка, они с бабушкой везде ездили на машине, но после его смерти 30 лет назад, Муранака начала вести очень активный образ жизни и везде ходила только пешком.

Поздравить женщину приехали ее дочь, внуки и правнуки, которые устроили для долгожительницы праздничную вечеринку.

Ранее сообщалось, что отметившая 100-летний юбилей 11 июня жительница США рассказала, какую еду любит больше всего, и раскрыла секрет своего долголетия. Женщина считает, что прожила так долго благодаря любви к одному виду орехов.

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