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Названо число погибших из-за беспорядков в Каракалпаке

Генпрокуратура Узбекистана заявила о 18 погибших из-за беспорядков в Каракалпаке

Фото: KUN.UZ / Reuters

Как минимум 18 человек погибли на фоне беспорядков, охвативших Каракалпакстан из-за планов Ташкента отменить право на выход региона из состава страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру Узбекистана.

Протесты в республике Каракалпак начались 1 июля после намерения президента Узбекистана Шавката Мирзиеева лишить регион права на сецессию, которое было закреплено в Конституции. В столкновениях пострадали тысячи демонстрантов и правоохранителей.

Как утверждает прокуратура, все погибшие получили тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Правительство страны заподозрило в организации протестов внешние силы и заявило об «искажении происходящих событий» в иностранной прессе.

В советское время Каракалпакия как автономная область была включена в состав Хорезмской ССР, позже — Киргизской АССР. В состав Узбекской АССР республика вошла в 1936 году. После распада СССР она осталась в составе Узбекистана, но получила право на суверенитет.

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Алевтина Запольская
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