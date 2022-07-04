Названо число погибших из-за беспорядков в Каракалпаке

Генпрокуратура Узбекистана заявила о 18 погибших из-за беспорядков в Каракалпаке

Как минимум 18 человек погибли на фоне беспорядков, охвативших Каракалпакстан из-за планов Ташкента отменить право на выход региона из состава страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру Узбекистана.

Протесты в республике Каракалпак начались 1 июля после намерения президента Узбекистана Шавката Мирзиеева лишить регион права на сецессию, которое было закреплено в Конституции. В столкновениях пострадали тысячи демонстрантов и правоохранителей.

Как утверждает прокуратура, все погибшие получили тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Правительство страны заподозрило в организации протестов внешние силы и заявило об «искажении происходящих событий» в иностранной прессе.

В советское время Каракалпакия как автономная область была включена в состав Хорезмской ССР, позже — Киргизской АССР. В состав Узбекской АССР республика вошла в 1936 году. После распада СССР она осталась в составе Узбекистана, но получила право на суверенитет.