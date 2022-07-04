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Евросоюз отреагировал на протесты в Каракалпакстане спустя двое суток

Евросоюз отреагировал на протесты в Каракалпакстане и призвал стороны к сдержанности

Фото: KUN.UZ / Reuters

Власти Евросоюза отреагировали на протесты в Каракалпакстане, сообщив, что внимательно следят за развитием ситуации в регионе и призывают все стороны конфликта к сдержанности. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей.

Реакция последовала спустя двое суток после того, как власти Узбекистана объявили о восстановлении порядка. ЕС призвал узбекское правительство к проведению открытого и независимого расследования событий.

«Мы глубоко сожалеем о жертвах и продолжаем внимательно следить за развитием событий. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, чтобы избежать любой эскалации и дальнейшего насилия», — говорится в сообщении. Кроме того, Брюссель выразил готовность помочь Ташкенту провести реформы на основе международных норм.

1 июля в Нукусе прошли демонстрации из-за поправок в Конституцию Узбекистана, внести которые задумали официальные власти. По предварительным данным, в ходе протестов погибли 18 человек, еще 243 пострадали.

3 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев рассказал, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась. Он также предложил не вносить в конституцию поправки, касающиеся суверенитета региона.

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Виктория Кондратьева
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