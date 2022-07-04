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Командир полка «Ахмат» раскрыл тактику в боях за Лисичанск

Командир полка «Ахмат» Чалаев раскрыл тактику, позволившую быстро овладеть Лисичанском

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Герой России, командир полка «Ахмат» Замид Чалаев в беседе с РИА Новости раскрыл тактику российских и луганских подразделений, которая позволила быстро овладеть Лисичанском.

По словам Чалаева, союзные силы знали, что в Лисичанске у украинских бойцов было много сил и средств, а также много мирных жителей. Чтобы они не пострадали, российские и луганские военные «в полях, в маленьких селах их вынуждали, чтобы они шли на нас, и мы потихоньку, полтора месяца уже, всех их "израсходовали"», рассказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование украинской армии отвело войска от Лисичанска. Он пообещал, что украинские войска вернутся благодаря своей тактике и наращиванию поставок современного оружия.

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Марина Совина
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