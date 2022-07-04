Президент Украины Зеленский подтвердил отвод украинских войск от Лисичанска

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование украинской армии отвело войска от Лисичанска. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего», — заявил украинский лидер. По его словам, отвод войск «означает только одно — что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль всей территории Луганской Народной Республики. Шойгу заявил, что российские военные совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР смогли взять под контроль Лисичанск и близлежащие города и села, в числе которых есть Белогоровка, Малорязанцево и Белая Гора. Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал отход своих подразделений из Лисичанска.