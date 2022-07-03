Киев признал отход украинских войск из Лисичанска

Генштаб ВСУ признал отход украинских войск из Лисичанска

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал отход своих подразделений из Лисичанска. Об отступлении войск с занимаемых позиций и рубежей Генштаб рассказал на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В сообщении говорится, что продолжение обороны города при кратном превосходстве российских войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе, привело бы к роковым последствиям.

«Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе», — заявили в Генштабе.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль всей территории Луганской Народной Республики.

Шойгу заявил, что российские военные совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР смогли взять под контроль Лисичанск и близлежащие города и села, в числе которых есть Белогоровка, Малорязанцево и Белая Гора. Уточняется также, что общая площадь освобожденных за минувшие сутки территорий Украины составила 182 квадратных километра.