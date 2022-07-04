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В Израиле возобновят рейсы в Турцию после 15-летнего перерыва

Авиакомпании Израиля могут возобновить регулярные рейсы в Турцию после 15-летнего перерыва

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Результатом нормализации отношений между Турцией и Израилем может стать возобновление регулярных полетов израильских авиакомпаний на турецкую территорию после 15-летнего перерыва. Помимо этого, Тель-Авив и Анкара возобновят сотрудничество в области гражданской авиации. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

По информации издания, на переговорах между израильской и турецкой стороной, которые должны состояться 4 июля, также будет обсуждаться увеличение частоты регулярных рейсов и урегулирование вопросов безопасности пассажиров.

Израильские авиакомпании не выполняли полеты в Турцию с 2007 года, все это время авиасообщение между двумя странами выполнялось только с турецкой стороны.

Ранее стало известно, что турецкая партия Vatan («Родина») развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО в крупных городах страны. Руководители отделов партии в Стамбуле, Эскишехире и Айдыне заявили, что поддержка кампании «отражает требования людей».

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Дмитрий Сотак
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