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В Турции развернули кампанию по выходу из НАТО

Aydınlık: партия Vatan развернула масштабную кампанию по выходу Турции из НАТО

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Турецкая партия Vatan («Родина») развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО в крупных городах страны. Об этом сообщает газета Aydınlık.

Как пишет издание, кампания «Выйдем из НАТО!» «была встречена с интересом со стороны всех слоев общества». Отмечается, что акцию поддержали горожане, подходившие к столам для подписей, установленным на городских и районных площадях.

В беседе с газетой руководители отделов партии Vatan в Стамбуле, Эскишехире и Айдыне заявили, что поддержка кампании «отражает требования людей».

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Ранее глава партии Vatan Догу Перинчек заявил, что представители политического объединения собираются предложить правительству Турции выйти из НАТО, поскольку политика альянса вредит экономике. Он также раскритиковал достижение соглашения с властями Швеции и Финляндии об их вступлении в НАТО.

Vatan не представлена в парламенте Турции, однако активно участвует в политической жизни страны и выступает за тесные отношения Анкары с евразийским пространством и призывает Анкару признать Крым российским.

Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум о взаимопонимании с Анкарой, согласно которому обещали депортировать в Турцию ряд представителей курдских движений и снять с турецкой стороны санкции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что республика не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО, если они не выполнят обязательства.

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Марина Совина
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