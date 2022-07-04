В Турции развернули кампанию по выходу из НАТО

Aydınlık: партия Vatan развернула масштабную кампанию по выходу Турции из НАТО

Турецкая партия Vatan («Родина») развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО в крупных городах страны. Об этом сообщает газета Aydınlık.

Как пишет издание, кампания «Выйдем из НАТО!» «была встречена с интересом со стороны всех слоев общества». Отмечается, что акцию поддержали горожане, подходившие к столам для подписей, установленным на городских и районных площадях.

В беседе с газетой руководители отделов партии Vatan в Стамбуле, Эскишехире и Айдыне заявили, что поддержка кампании «отражает требования людей».

Ранее глава партии Vatan Догу Перинчек заявил, что представители политического объединения собираются предложить правительству Турции выйти из НАТО, поскольку политика альянса вредит экономике. Он также раскритиковал достижение соглашения с властями Швеции и Финляндии об их вступлении в НАТО.

Vatan не представлена в парламенте Турции, однако активно участвует в политической жизни страны и выступает за тесные отношения Анкары с евразийским пространством и призывает Анкару признать Крым российским.

Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум о взаимопонимании с Анкарой, согласно которому обещали депортировать в Турцию ряд представителей курдских движений и снять с турецкой стороны санкции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что республика не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО, если они не выполнят обязательства.