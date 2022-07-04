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В Италии после обвала на леднике пропали без вести 16 человек

В Италии из-за схода ледника Мармолада погибли шесть человек, еще 16 пропали без вести

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Из-за обвала на леднике в Италии 16 туристов пропали без вести, еще шесть человек погибли. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщает ANSA со ссылкой на местные службы спасения.

По данным агентства, причиной схода части ледника Мармолада в Доломитовых Альпах в северо-восточной части страны могла стать повышенная для данной территории температура (десять градусов Цельсия). Отмечается, что оторвавшаяся от ледника масса двигалась со скоростью до 300 километров в час, в связи с чем у находившихся на месте происшествия отдыхающих не было шанса вовремя покинуть гору.

В настоящее время сообщается как минимум о шести погибших и восьми раненых туристах. О судьбе еще 16 человек пока не известно. Среди пропавших без вести есть жители Италии, Германии, Чехии и Румынии. В операции по спасению задействованы группы спасателей и пять вертолетов, однако поиски пропавших осложняются тем, что на леднике сохраняется опасность схода новых лавин. 

Ранее в июне сообщалось, что при восхождении на гору в швейцарских Альпах погибли два альпиниста — 37-летний гражданин России и 22-летний гражданина Германии. Мужчины упали с высоты нескольких сотен метров во время восхождения на гору Шайдегг-Веттерхорн.

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Валентина Процкова
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