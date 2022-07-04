Рыбак нашел на пляже рвоту кашалота на миллионы рублей

South China Morning Post: рыбак обнаружил на пляже сгусток амбры на семь миллионов рублей

Рыбак обнаружил на пляже Ко Чанг в таиландской провинции Трат рвоту кашалоту, которая может стоить миллионы рублей. Об этом сообщает South China Morning Post.

«Я присматривал за внуками и повел их купаться. На пляже я нашел большой кусок жира. Я надеялся, что находка может оказаться ценной, поэтому забрал ее домой», — рассказал 64-летний рыбак Прачин Пхуэкпхисут. В Бангкоке эксперты подтвердили, что находка представляет собой амбру — ценную субстанцию, которую выделяют кашалоты.

Стоимость сгустка весом 3,4 килограмма оценили в 131 тысячу долларов (более семи миллионов рублей). Рыбак надеется, что теперь с его финансовыми трудностями покончено. Благодаря вырученным на амбре деньгам он сможет отправить внуков в путешествие за границу и помочь им поступить в университет.

Амбра применяется в парфюмерной промышленности. Ее стоимость зависит от качества и достигает 20 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей) за килограмм. Известны случаи, когда за особенно качественные образцы давали до 40 тысяч долларов (около трех миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что жительница тайского города Паттани во время прогулки нашла на берегу субстанцию, которая оказалась 30 килограммами рвоты кашалота стоимостью сто миллионов бат (148,8 миллиона рублей). Она решила пожертвовать часть денег от продажи амбры религиозной организации и нуждающимся.