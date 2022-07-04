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Европейский банк собрался привлечь 100 миллиардов евро для Украины

Reuters: европейский инвестиционный банк стремится привлечь 100 млрд евро для Украины

Фото: Eric Vidal / Reuters

Европейский инвестиционный банк, кредитное подразделение Европейского союза, предлагает структуру финансирования, которая ранее использовалась во время пандемии COVID-19. Банк собрался помочь восстановить Украину и намерен привлечь 100 миллиардов евро (104,3 миллиарда долларов). Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Фонд, который получит название EU-Ukraine Gateway Trust Fund (E-U GTF) будет стремиться получить первоначальные взносы в размере 20 миллиардов евро от стран ЕС в виде грантов, займов и гарантий. Деньги пойдут на инфраструктурные проекты. Их общая стоимость, по данным банка, закроет половину потребностей Киева на сегодняшний день.

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Проекты также могут быть направлены на содействие наращивания украинского экспорта. План должны одобрить большинство стран ЕС, после чего каждая из них решит, жертвовать ли средства в фонд. Собранные деньги могут направить на восстановление мостов, канализации, цифровой и энергетической инфраструктуры страны.

Ранее власти Украины назвали сумму, необходимую для восстановления экономики и инфраструктуры страны — 650 миллиардов долларов. Если к этой цифре добавить косвенный ущерб, то цифра увеличится до одного триллиона долларов, сказал советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

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Платон Щукин
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