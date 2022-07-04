Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россию обвинили в подкупе болгарских публичных лиц ради пропаганды

Euractiv: Болгария обвинила Россию в подкупе публичных лиц ради распространения пропаганды

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Россия платит около двух тысяч евро в месяц публичным лицам и политикам за распространение российской пропаганды в стране. Об этом заявила представитель правительства и глава канцелярии премьер-министра Болгарии Лена Бориславова, сообщает портал Euractiv.

Согласно ее заявлению, болгарские спецслужбы располагают информацией о случаях подкупа и конкретных суммах вознаграждения для журналистов, политиков, политологов, и иных общественных деятелей за распространение и формирование в публичных СМИ положительного мнения о России.

«Всем вам, кто бесплатно критикует ЕС и НАТО, а также поддерживает действия [президента России Владимира] Путина на Украине, вы должны знать. Вы облажались. Тем, кто вдохновляет вас на это, платят. Ежемесячно», — обвинила Россию в подкупе представитель. Она отметила, что власти будут бороться с «поддержкой иностранных интересов» в стране.

В конце июня София заявила о намерении выслать 70 российских дипломатов. Тогда исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что причиной такого решения стала шпионская деятельность членов российской дипмиссии.

Подобные обвинения в адрес Москвы последовали после того, как болгарскому премьер-министру и возглавляемому им правительству высказали о недоверии. Петков сказал, что ответственность за это лежит на российском после в Болгарии Элеоноре Митрофановой и трех болгарских политиках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Шойгу раскрыл потери ВСУ в ходе операции по освобождению Лисичанска
Евросоюз отреагировал на протесты в Каракалпакстане спустя двое суток
Россиянам назвали способы избежать заражения паразитами
Российскому углю поставили цель
Умер сценарист фильмов с Брюсом Ли Ни Куанг
В Москве появилась информация о продаже гостиницы «Космос»
Экономист высказался о будущем курса доллара
Летевший в Москву Sukhoi Superjet приготовился к экстренной посадке
В ЛНР рассказали об отступлении украинских военных из Лисичанска в Северск
Путин присвоит звание Героев России генералам Лапину и Абачеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.