Euractiv: Болгария обвинила Россию в подкупе публичных лиц ради распространения пропаганды

Россия платит около двух тысяч евро в месяц публичным лицам и политикам за распространение российской пропаганды в стране. Об этом заявила представитель правительства и глава канцелярии премьер-министра Болгарии Лена Бориславова, сообщает портал Euractiv.

Согласно ее заявлению, болгарские спецслужбы располагают информацией о случаях подкупа и конкретных суммах вознаграждения для журналистов, политиков, политологов, и иных общественных деятелей за распространение и формирование в публичных СМИ положительного мнения о России.

«Всем вам, кто бесплатно критикует ЕС и НАТО, а также поддерживает действия [президента России Владимира] Путина на Украине, вы должны знать. Вы облажались. Тем, кто вдохновляет вас на это, платят. Ежемесячно», — обвинила Россию в подкупе представитель. Она отметила, что власти будут бороться с «поддержкой иностранных интересов» в стране.

В конце июня София заявила о намерении выслать 70 российских дипломатов. Тогда исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что причиной такого решения стала шпионская деятельность членов российской дипмиссии.

Подобные обвинения в адрес Москвы последовали после того, как болгарскому премьер-министру и возглавляемому им правительству высказали о недоверии. Петков сказал, что ответственность за это лежит на российском после в Болгарии Элеоноре Митрофановой и трех болгарских политиках.

