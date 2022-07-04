Премьер Австралии пообещал передать Киеву 20 броневиков Bushmaster и 14 бронетранспортеров

Австралия передаст Украине новое вооружение, запрошенное Киевом. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, передает Agence France-Presse (AFP).

«Премьер-министр уточнил, что Австралия предоставит дополнительное военное оборудование, запрошенное Украиной, включая 14 бронетранспортеров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников», — сообщает агентство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с Альбанезом в Киеве заявил, что ускоренные поставки западного вооружения дадут ВСУ возможность атаковать на луганском направлении.

1 июля стало известно, что Канберра ввела санкции против трех министров российского правительства. Под рестрикции попали министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, министр транспорта Виталий Савельев, а также глава министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.