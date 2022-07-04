Россиянка бросила парализованную собаку в ветклинике из-за чека в 1500 рублей

В Тюмени женщина бросила парализованную собаку в ветклинике из-за чека в 1500 рублей

В Тюмени женщина оставила в ветеринарной клинике «Клевер» свою собаку с парализованными лапами — это произошло, так как ей выставили чек за обследование в размере 1500 рублей. Об этом сообщает «Подъем».

«Пока она [собака] просто плачет. Это в любом случае стресс — ее кинул человек. Они же, животные, все понимают. У нас к другим животным в стационаре приходят их хозяева, и она так же ждет свою хозяйку», — сказала директор ветклиники Анастасия Колпакчи.

По ее словам, брошенная собака одно время опиралась на заднюю лапу, но сейчас перестала это делать. Врачи наблюдают за ее состоянием, медики прописали животному клеточный режим. Если собаке станет хуже, ей сделают компьютерную томографию, рассказала Колпакчи.

Она добавила, что инцидентом заинтересовались в МВД. Полиция начала проверку.

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