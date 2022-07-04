Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянка бросила парализованную собаку в ветклинике из-за чека в 1500 рублей

В Тюмени женщина бросила парализованную собаку в ветклинике из-за чека в 1500 рублей

Кадр: видео издание «Подъем»

В Тюмени женщина оставила в ветеринарной клинике «Клевер» свою собаку с парализованными лапами — это произошло, так как ей выставили чек за обследование в размере 1500 рублей. Об этом сообщает «Подъем».

«Пока она [собака] просто плачет. Это в любом случае стресс — ее кинул человек. Они же, животные, все понимают. У нас к другим животным в стационаре приходят их хозяева, и она так же ждет свою хозяйку», — сказала директор ветклиники Анастасия Колпакчи.

По ее словам, брошенная собака одно время опиралась на заднюю лапу, но сейчас перестала это делать. Врачи наблюдают за ее состоянием, медики прописали животному клеточный режим. Если собаке станет хуже, ей сделают компьютерную томографию, рассказала Колпакчи.

Она добавила, что инцидентом заинтересовались в МВД. Полиция начала проверку.

Ранее в Южно-Сахалинске местный житель отлавливал и душил с помощью самодельной удавки бродячих собак, которые забегали на его огород. На россиянина написали заявление в полицию.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу раскрыл потери ВСУ в ходе операции по освобождению Лисичанска
Заболевания предложили диагностировать по запаху
Перечислены плюсы и минусы инвестиций в китайские компании из России
Россиянка бросила парализованную собаку в ветклинике из-за чека в 1500 рублей
Россиянам раскрыли способ отдохнуть месяц на Бали за 52 тысячи рублей
Назван город с лучшими дорогами в России
Врач рассказал о необычном противопоказании для доноров крови
В Чехии признали неготовность Запада к долгой поддержке Украины
Кадыров опубликовал пародию на Зеленского после оттеснения украинских сил из ЛНР
Звезды «Дома-2» купили квартиру годовалому сыну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.