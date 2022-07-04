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Раскрыта опасность кофе в жару

Врач-терапевт Лишин заявил о риске инфаркта от употребления кофе в жару

Фото: Unsplash

Врач-терапевт Виктор Лишин заявил, что употребление ряда напитков представляет опасность для организма в жаркую погоду. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Лишин раскрыл опасность употребления кофе в жару и заявил, что это увеличивает риск инфаркта. Напиток обладает мочегонным эффектом, который приводит к обезвоживанию. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, предупредил специалист.

«В целом страдает сердце от кофе. Кофе сужает сосуды, в то время как сильная жара способствует их расширению и понижению давления. Если уже есть проблемы с давлением, то кофе его еще повысит. Непосредственно кофе не вызовет инфаркт, а вот если уже есть сопутствующие проблемы с сердцем и сосудами, то может спровоцировать», — подчеркнул он.

Врач добавил, что в жаркую погоду можно пить не более одной-двух кружек кофе в день. После этого следует восполнить недостаток жидкости стаканом воды. Лишин предупредил, что холодные напитки в жару вызывают простудные заболевания.

«Лучше пить теплый, горячий чай или воду, а от холодной воды отказаться. Она задерживается на уровне желудка, не усваивается кишечником и плохо утоляет жажду», — заключил врач.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал об опасности кофе и специй. По его словам, эти продукты приводят к возникновению повышенного аппетита, что грозит перееданием и набором лишнего веса.

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Марина Совина
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