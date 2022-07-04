Двоих китайцев осудили за контрабанду запчастей для истребителя Су-27

Суд в Химках осудил двоих китайцев за контрабанду запчастей для истребителя Су-27

Химкинский городской суд Московской области приговорил к шести годам и пяти годам и шести месяцам лишения свободы двух граждан Китая за контрабанду запчастей для истребителя Су-27. Об этом в понедельник, 4 июля, со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Чжао Синь и Ли Хунлян признаны виновными по части 2 статьи 226.1 («Контрабанда военной техники») УК РФ и будут отбывать наказание в колонии общего режима. По данным ведомства, китайцы незаконно перевозили за границу детали истребителя Су-27.

Отмечается, что изначально фигуранты проходили по делу как организованная группа, но в ходе суда их обвинение было переквалифицировано.

Ранее стало известно, что Чебаркульский городской суд приговорил к срокам от пяти до восьми лет лишения свободы троих россиян за контрабанду военной продукции в Европу.