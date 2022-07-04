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Дочь Виктории Бекхэм раскритиковала чересчур короткие юбки матери

Дочь Виктории Бекхэм назвала неприемлемыми ее короткие юбки времен участия в Spice Girls
Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм. Фото: JMEnternational / Redferns / Getty Images

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм рассказала изданию Daily Mail, что ее дочь Харпер Бекхэм раскритиковала чересчур откровенные наряды матери.

По словам Виктории Бэкхем, ее десятилетняя дочь заявила, что не одобряет одежду матери, в которой та выступала в составе женского музыкального коллектива Spice Girls, и назвала ее образы недопустимыми. «Недавно она сказала мне: "Мама, я видела несколько твоих фотографий, сделанных во времена участия в группе Spice Girls, и твои юбки были просто неприемлемы. Они были слишком короткими"», — призналась звезда.

Кроме того, исполнительница указала, что поинтересовалась у дочери, действительно ли она сама не будет впоследствии носить подобные предметы гардероба. «Ни в коем случае», — ответила на данный вопрос девочка. «Она не из тех детей, кто выходит на улицу с макияжем и в коротких топах», — добавила Бекхэм.

Ранее в июле сообщалось, что Виктория Бекхэм приняла участие в съемке для австралийской версии журнала Vogue. В объективе фотографа Дэна Джексона экс-участница Spice Girls предстала в нескольких образах. Для обложки манекенщица снялась в молочно-белом платье-комбинации итальянского бренда Gucci, объемной дутой куртке Marc Jacobs и украшениях Tiffany & Co. «Моя 29-я обложка Vogue. Вау! Даже я удивлена», — призналась она.

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Алина Гостева
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