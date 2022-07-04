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Названы регионы России с лучшими и худшими дорогами

Москва и Ханты-Мансийский автономный округ возглавили рейтинг качества дорог в России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Автомобильные дороги в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе возглавили рейтинг дорог в России, на последних строчках оказались дороги в Архангельской и Кировской областях. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Регионы сравнивали по доле соответствия дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям.

Так, по итогам 2020 года столичные автомобильные полотна отвечают нормативным требованиям в 97,5 процента случаев. В пятерку лидеров также вошли ХМАО, Краснодарский край, Ингушетия, Челябинская область. В этих регионах соответствуют требованиям более 80 процентов дорог.

В Архангельской области всего лишь 10,3 процента дорог соответствуют общепринятым требованиям. В плане властей на 2023-2027 годы заложено более 250 мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог, следует из материала.

В 2019 году сообщалось, что худшие дороги России находятся в Калуге, Смоленске, Йошкар-Оле, Курске и Ярославле. Лучшими в ОНФ признали дороги Тюмени, Белгорода, Барнаула, Ставрополя и Казани. При составлении рейтинга учитывались размеры колеи, ям и разрушение верхнего слоя дорожного покрытия, выступы люков и канализационных решеток, швы и трещины, занижение обочин.

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Марина Совина
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