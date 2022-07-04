Немцам предрекли переход на отопление дровами без российского газа

Focus: без поставок газа из РФ Германии придется серьезно экономить и перейти на дрова

Издание Focus предрекло немцам переход на отопление дровами и режим серьезной экономии без поставок российского газа. Отмечается, что критическая зависимость от топлива из России для промышленности и населения Германии грозит тревожным последствиями для государства.

В статье указывается, что из 40 миллионов домохозяйств газовое отопление примерно в половине из них, 55 процентов приходится на российский импорт. Около 37 процентов поставляемого стране газа необходимо промышленности, 15 — химико-фармацевтической отрасли.

Издание сообщает, что в случае критической нехватки топлива власти смогут ограничить потребление и влиять на тарифы, при этом цена на газ возрастет в пять, а то и в десять раз.

В статье говорится, что без отопления населению прожить невозможно, поскольку средние температуры в Германии опускаются до четырех градусов ниже ноля. Домохозяйства и объекты социальной инфраструктуры получат приоритет при распределении газа.

«В такой исключительной ситуации необходимо радикально экономить энергию. Это может быть случай отказа от отопления всех комнат, отказа от использования духовки и перехода от приготовления пищи на газе к приготовлению пищи на электричестве. Дровяная печь тоже может сослужить хорошую службу», — полагает автор материала.

В заключение издание отмечает, что государство не в состоянии справиться с дефицитом и быстро перейти на другие источники энергии, поэтому в Германии не исключается рост недовольства населения, безработицы и бедности.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немцам необходимо настроиться на продолжительные сложности в экономике Германии, связанные с инфляцией, высокими ценами на электроэнергию, дефицитом товаров из-за сбоев в цепочках поставок.

