Шольц призвал немцев готовиться к продолжительным сложностям в экономике ФРГ

Канцлер ФРГ Шольц призвал немцев настроиться на продолжительные сложности в экономике

Немцам необходимо настроиться на продолжительные сложности в экономике Германии, связанные с инфляцией, высокими ценами на электроэнергию, дефицитом товаров из-за сбоев в цепочках поставок. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с представителями Союза немецких профсоюзов и Союза немецких работодателей, посвященной преодолению кризиса. Его слова передает РИА Новости.

«Подобный кризис у нас уже был в 1960-1970-е годы», — отметил глава немецкого правительства. Он отметил, что решения по преодолению кризису будут вырабатываться правительством совместно с профсоюзами, предприятиями, учеными и политиками. «Потому что как страна мы пройдем этот кризис только сообща, только если мы будем искать компромиссные решения», — добавил Шольц.

«Нынешний кризис не минует через несколько месяцев», — заявил канцлер. По его словам, российская специальная военная операция на Украине «все изменила». «Мы должны настраиваться на то, что эта ситуация в обозримое время не изменится, другими словами, мы столкнулись с историческим вызовом», — подчеркнул политик.

Ранее экономике ФРГ предсказали спад на 12,5 процента и потерей 5,6 миллиона рабочих мест по всей стране при внезапном прекращении поставок газа из России. В общей сложности в 2022 году Германия может понести убытки на сумму 193 миллиардов евро за полгода.