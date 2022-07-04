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В Челябинской области пройдет фольклорный фестиваль «Аркаим»

В Челябинской области с 8 по 10 июля пройдет фольклорно-этнографический фестиваль «Аркаим»

Фото: Челябинский государственный историко-культурный заповедник

В Челябинской области на территории заповедника «Аркаим» с 8 по 10 июля пройдет одноименный XV фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов. Об этом сообщает «Интерфакс».

В мероприятии, посвященном 35-летию открытия поселения Аркаим, примут участие более 350 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Тюмени, Башкирии, Кургана, Челябинской и Свердловской областей. Участники работают в жанре театра Петрушки, ряженья, вертепных представлений и народной драмы.

В программе фестиваля заявлены театральные представления, перформансы, кинопоказы, мастер-классы, лекции, конкурсы, ярмарка мастеров, народные игры и забавы. Последний день массовых гуляний завершится ближе к полуночи прыжками через костер.

Ранее сообщилось, что в Челябинском государством университете на факультете лингвистики и перевода откроется языковой лагерь Flip Camp для школьников. Бесплатные курсы будут проходить с 4 по 6 июля в главном корпусе, который расположен на улице Братьев Каширных.

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Валентина Процкова
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