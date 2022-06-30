В Челябинске откроют бесплатные курсы иностранных языков для школьников

Языковой лагерь Flip Camp для школьников откроется в Челябинском университете

Языковой лагерь Flip Camp для школьников откроется на факультете лингвистики и перевода Челябинского государственного университета. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, бесплатные курсы будут проходить с 4 по 6 июля в главном корпусе, который расположен на улице Братьев Каширных. Отмечается, что детей ждут два семинара английского и по одному ознакомительному уроку испанского и китайского языков.

Помимо указанных занятий, в лагере проведут мастер-класс по брендингу в социальных сетях, а также игровые активности от студентов–активистов. Известно, что уроки будут вести преподаватели университета в аудиториях учебного заведения.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске с 30 сентября по 2 октября пройдет международный фестиваль анимационного кино «Анимур». В конкурсные программы войдут короткометражные анимационные ленты и эпизоды мультсериалов, созданные с 2020 года. Также зрителям покажут полнометражные картины, ретроспективы и сборники фильмов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).