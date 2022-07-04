Комбат ВСУ Майман заявил, что поднятие российского флага в центре Киева — дело времени

Поднятие российского флага в центре Киева — дело времени. С таким заявлением выступил ветеран антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, комбат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Майман, его слова приводит издание Pravda.ru.

Комментируя текущую ситуацию, он заявил, что гостиница «Крещатик» в центре столицы находится под охраной добровольческого формирования теробороны. По его словам, в отеле складируется столько оружия, что в случае подрыва «взорвется половина Крещатика».

«Для чего оно хранится в центре города, для чего там собирают людей, вооружают их, они ходят по городу Киеву в тылу с пулеметами, автоматами, пистолетами, гранатами и гранатометами?» — задался вопросом Майман, высказав мнение, что в Киеве орудует диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

«Дело времени, когда они поднимут русский флаг, вот и все», — заключил он, подчеркнув, что оружие, о котором идет речь, наверняка будет использовать не против русских.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули Лисичанск на похищенных велосипедах и машинах.